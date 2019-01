Pro loco Grignasco: lezioni di cucina con lo chef Luca Cullati. Tre le proposte a cui si potrà aderire: corso base, avanzato e pasticceria.

Pro loco Grignasco: lezioni di cucina per grandi e bambini

L’idea di organizzare degli incontri formativi per avvicinare i grignaschesi a tegami e mestoli è nata quasi per caso. «Siccome in paese non ci sono iniziative di questo genere abbiamo pensato di lanciare la novità – spiega Daniela Ronco del gruppo -. Ne abbiamo parlato con il nostro amico cuoco che ha accettato».

Il maestro che guiderà principianti e persone che vogliono migliorare le proprie abilità con la cucina è un professionista noto a Grignasco. «Luca collabora già insieme a noi in occasione del Ferragosto grignaschese – prosegue Ronco – e così in base alla sua disponibilità si è iniziato a imbastire un discorso di formazione».

I corsi

Tre le proposte a cui si potrà aderire: corso base, avanzato e pasticceria. Ci saranno cinque incontri di cadenza settimanale che partiranno a gennaio. Oltre ai corsi per gli adulti ci sarà anche un appuntamento per i bimbi dai 6 ai 12 anni. «Grazie alla collaborazione con il Comune – evidenzia Ronco – gli appuntamenti formativi si terranno nella cucina del Centro incontro anziani». Chi volesse iscriversi alle iniziative può contattare il numero telefonico 347.8869355.