Quarona chiude ambulatorio Villa Rolandi: mancano infermieri volontari

Quarona chiude l’ambulatorio di Villa Rolandi: era attivo da dodici anni.

E’ destinato a chiudere a fine mese il piccolo ambulatorio gestito dall’associazione Villa Rolandi onlus. La decisione è determinata dall’indisponibilità di infermieri volontari che possano assicurare il servizio. L’ambulatorio era attivo da dodici anni, inizialmente nella dependance di Villa Rolandi, in seguito trasferito nei locali comunali alle case di edilizia popolare di via Lanzio. Aperto al mercoledì mattina, gli infermieri professionali potevano sottoporre che aveva necessità a iniezioni, prove di glicemia e colesterolo, della pressione e piccole medicazioni. L’utilizzo del servizio ha avuto andamento altalenante, in calo nell’ultimo periodo, come confermato dal bilancio dell’attività durante la recente assemblea di Villa Rolandi: nel 2018 in circa cento ore di lavoro sono state effettuate 43 iniezioni intramuscolo (lo stesso numero dell’anno precedente), 157 misurazioni della pressione (furono 235 nel 2017), 67 prove glicemia (112 l’anno prima), 54 prove colesterolo (105 nei dodici mesi precedenti).

Gli infermieri volontari

La scelta di interrompere il servizio va tuttavia collegata alla carenza di infermieri volontari: «Chi per motivi di salute, chi per aver nel frattempo assunto altri incarichi, gli infermieri che operano nella struttura non possono più assicurare una turnazione razionale delle presenze, e trattandosi di attività ad alta specializzazione ci sono difficoltà nella loro sostituzione – viene spiegato dal direttivo dell’associazione -. Con rammarico dobbiamo dunque concludere l’attività dell’ambulatorio. La chiusura sarà dal 30 giugno, l’utenza abituale è già stata informata dai primi di maggio con esposizione di un avviso della prossima chiusura».

I ringraziamenti

Durante i dodici anni di attività dell’ambulatorio si sono succeduti gli infermieri volontari Liliana Angelino, Luciano Bessi, Margherita Gianolio, Luciana Rolando, Angela Scolaro, Carmela Spinello, a cui il direttivo riserva «i più sentiti ringraziamenti per l’opera svolta completamente a titolo gratuito». Villa Rolandi conferma che «tutte le attrezzature acquistate dall’associazione rimarranno nella disponibilità del patrimonio comunale», e si mantiene disponibile «a qualsiasi altra iniziativa in collaborazione con altri soggetti, che sia destinata alla salvaguardia della salute dei quaronesi».