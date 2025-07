Sorpresi dalla piena del torrente: due 67enni salvati dall’elicottero. Per fortuna sono riusciti ad aggrapparsi a un albero per non essere trascinati dall’acqua.

Sorpresi dalla piena del torrente: due 67enni salvati dall’elicottero

Momenti di vero terrore nel pomeriggio di ieri, domenica 13 luglio, a Melazzo, in provincia di Alessandria, per due persone di 67 anni che sono rimaste bloccate dalla piena improvvisa del torrente Erro. I due si trovavano lungo la riva per cercare un po’ di refrigerio dal caldo, quando il livello dell’acqua ha cominciato a salire rapidamente, trasformando un momento di relax in un’esperienza drammatica.

L’improvvisa piena è stata causata dalle forti piogge cadute nelle ore precedenti sulle colline circostanti. L’acqua, che inizialmente scorreva in modo tranquillo, ha preso forza nel giro di pochi minuti, creando un’ondata che ha allagato la spiaggetta e sorpreso i due 67enni, rendendo impossibile qualsiasi via di fuga.

Aggrappati a un albero

Fortunatamente, i due sono riusciti a mantenere il sangue freddo e ad aggrapparsi a un albero per non essere travolti dalla corrente. Alcuni passanti, notando la scena e comprendendo immediatamente la gravità della situazione, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Data la pericolosità del contesto e l’accessibilità difficoltosa dell’area, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso del servizio regionale di emergenza sanitaria Azienda Zero.

L’operazione di salvataggio si è conclusa con successo: i due anziani sono stati recuperati sani e salvi, anche se molto spaventati e provati dall’accaduto. Non si registrano ferite, ma solo un grande spavento e un ricordo che difficilmente dimenticheranno.

Foto d’archivio

