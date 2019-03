Raccolta fondi in memoria di Natalie, compagna di Victor Ganci

Raccolta fondi in memoria di Natalie nel mondo del calcio, compagna di Victor Ganci.

Raccolta fondi per Natalie

Il mondo del calcio dilettantistico novarese e vercellese si è mobilitato per raccogliere fondi in memoria di Natalie Riker, italo-americana morta nell’ottobre 2017 a 28 anni per un tumore. Il suo compagno Victor Ganci, ex giocatore di Gattinara e Dufour e ora d.s. dell’Oleggio, ha avviato una raccolta fondi da donare al reparto di neuro-oncologia dell’istituto Carlo Besta di Milano. Sono stati raccolti 1000 euro. Tra i sodalizi calcistici che hanno mostrato la loro solidarietà ci sono Oleggio, Sparta Novara, Romentinese & Cerano, Momo, Bulè Bellinzago, Sizzano, Briga, Divignano, Stresa, Accademia Borgomanero, Amatori Fontaneto, Gattinara, Dufour Varallo, Valduggia, San Maurizio, Maggiora, Turbighese, Juve Domo, Omegna, Piedimulera e Dormelletto. Hanno contributo anche le ditte Simet, Andersen, Capo, Ricky Café, La Mia Hosteria di Ganci Victor e Ganci Mattia, e la Ginnastika di Romagnano Sesia.