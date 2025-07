Incidente in moto a Masserano: 21enne si schianta contro un paletto e finisce in un prato. Il giovane è stato ricoverato al pronto soccorso.

Paura nel tardo pomeriggio dell’altro giorno un giovane motociclista rimasto ferito in un incidente stradale nel Biellese. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un ragazzo caduto dalla moto: inizialmente si temeva qualcosa di grave, ma la situazione si è rivelata un codice giallo.

La dinamica, all’inizio poco chiara, è stata ricostruita dai Carabinieri della Stazione di Masserano, giunti sul posto per i rilievi. Il motociclista, un ragazzo di 21 anni, classe 2003, residente in provincia di Vercelli, avrebbe urtato accidentalmente un paletto segnaletico sul bordo della strada. A causa dell’impatto ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa fuori carreggiata, in un prato adiacente.

Frattura di una tibia

Il giovane ha riportato una frattura esposta alla tibia. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni richiederanno un intervento chirurgico.

Il motociclo è stato recuperato in un secondo momento da alcuni amici del ragazzo. La strada è stata completamente liberata dopo i rilievi delle forze dell’ordine, e la circolazione è tornata alla normalità nel giro di breve tempo.

Foto d’archivio

