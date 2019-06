Sacro Monte gemellaggio tra ospiti di case di riposo

Sacro Monte: una giornata in compagnia tra gli ospiti della casa di riposo di Serravalle e la Casa Serena.

Sacro Monte il gemellaggio

Una gita in compagnia per gli ospiti di due case di riposo valsesiane. Il Sacro Monte di Varallo ha fatto da sfondo al “gemellaggio” tra le case di riposo di Serravalle e Casa Serena. Nella giornata di giovedì gli ospiti delle due strutture sono stati accompagnati nella “Gerusalemme valsesiana” da animatrici, coordinatrici, oss e volontari delle associazioni cittadine. Il trasporto è stato garantito dai volontari della Croce Rossa. Raggiunto il Sacro Monte nel primo pomeriggio, i partecipanti alla gita hanno preso parte alla messa con benedizione celebrata appositamente per loro da padre Giuliano Temporelli.

I canti e la merenda

Il rettore del Sacro Monte ha anche confessato alcuni ospiti, e la giornata è proseguita con la visita alla scurolo e alla Madonna dormiente. Dopo aver intonato alcuni inni religiosi nella basilica, gli ospiti delle due case di riposo hanno proseguito con i canti anche all’esterno. La giornata è infatti proseguita e si è conclusa nel piazzale antistante la chiesa, dove c’è stato spazio per due chiacchiere in compagnia, approfittando anche della bella giornata di sole, e per la merenda. Visto il buon esito della gita, ospiti, personale e volontari si augurano che il “gemellaggio” tra le due strutture possa proseguire in futuro con nuovi appuntamenti.