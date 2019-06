Serravalle carrozzina e deambulatore in regalo alla casa di riposo

Serravalle carrozzina e deambulatore nuovi per la casa di riposo: la donazione in ricordo di un ospite scomparso.

Serravalle carrozzina nuova

Un gradito regalo per la casa di riposo “Don Florindo Piolo”: nella struttura serravallese sono arrivati una carrozzina e un deambulatore nuovo. Pochi giorni fa la residenza di via Sant’Antonio ha ricevuto un dono importante in ricordo di un anziano deceduto poco tempo fa.

Il ringraziamento

«I figli di Salvatore Mastroianni – fa sapere Manuela Barbin, assistente sociale per il servizio di animazione – hanno voluto offrire alla nostra struttura una carrozzina e un deambulatore in ricordo del loro papà che è stato ospite per circa un anno da noi. La casa di riposo desidera ringraziare sentitamente e di cuore i parenti di Mastroianni per quanto fatto».

Per gli anziani con difficoltà

Gli strumenti che sono arrivati recentemente, verranno utilizzati per coloro che hanno particolari difficoltà motorie o non possono camminare. Questa non è la prima volta che la casa di riposo di Serravalle riceve una donazione importante. Tempo fa grazie al contributo di una famiglia era stata acquistata una cyclette innovativa, utile per l’esercizio fisico degli ospiti.