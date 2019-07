Sizzano Mostra del vino si conclude a tavola | LE FOTO

Sizzano Mostra del Vino a quota 49: domenica scorsa, con la consueta cena di beneficenza, è calato il sipario sull’edizione 2019.

Sizzano Mostra del Vino conclusa

A cena insieme per compagnia, ma anche per rendersi utili alla comunità. La tradizionale cena benefica ha chiuso domenica sera la mostra del vino di Sizzano. Sulle tavolate di piazza Prone più di 200 persone, tra cui naturalmente i rappresentanti istituzionali e religiosi del paese, con in testa il sindaco Celsino Ponti e il parroco con Italo Zoppis, e quelli delle associazioni, che con la loro collaborazione hanno reso possibile la serata.

Fai scorrere le immagini per vedere tutte le fotografie

Per la chiesa e il Gres

I fondi raccolti saranno destinati a due buone cause sizzanesi: al proseguimento del restauro della facciata della chiesa parrocchiale e al Gres, che durante l’anno tiene corsi gratuiti alle associazioni per l’utilizzo del defibrillatore. Soddisfatta la Pro loco, che ha organizzato la 49ª edizione della mostra. La temuta pioggia non è arrivata, ma in compenso ci ha pensato il caldo a tenere lontana un po’ di gente in alcune serate. Ma condizioni climatiche a parte, tutto è filato liscio. E adesso si inizia a lavorare per l’edizione del Cinquantesimo.