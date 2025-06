Cade dal balcone e muore: inutile la corsa in ospedale. La tragedia nella notte, la vittima dell’incidente aveva solo 41 anni.

Cade dal balcone e muore: inutile la corsa in ospedale

Una tragedia che ha scosso la comunità di Chivasso: Marin Morosanu, 41 anni, ha perso la vita in seguito a una drammatica caduta dal balcone. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno in Stradale Torino, nella periferia ovest della città. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Morosanu, nato nell’agosto del 1983 e di professione muratore, si trovava al secondo piano di un’abitazione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe essere uscito sul balcone per cercare un po’ di refrigerio dalle temperature elevate di questi giorni. Una ipotesi ancora da verificare, ma secondo gli inquirenti il gesto volontari non appare rpbabile.

Soccorsi tempestivi, ma non c’è stato nulla da fare

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Chivasso, con a bordo l’équipe medica del 118. Marin è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chivasso, per poi essere trasferito al Giovanni Bosco di Torino. Nonostante gli sforzi dei medici, però, le gravissime ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Indagini in corso

Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. La notizia ha colpito profondamente amici, colleghi e residenti della zona, lasciando un’intera comunità sotto choc.

