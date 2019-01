“SPORTISSIMO”: con Notizia Oggi vota il tuo personaggio preferito

Qual è il vostro personaggio preferito nel mondo dello sport locale? Dagli i tuoi voti e fallo salire in classifica grazie al nuovo gioco “Sportissimo” proposto da Notizia Oggi.

Chi può essere votato?

Può essere votato chiunque (di qualsiasi età) sia tesserato per una società o associazione sportiva con sede in zona affiliata a una Federazione o a un ente di promozione sportiva come Csi, Csen, Uisp e via dicendo.

Quindi possono essere votati giocatori e atleti che competono in prima persona, ma anche allenatori, dirigenti, massaggiatori, accompagnatori, factotum e quant’altro. Tutti personaggi magari poco in vista ma che svolgono un grande lavoro per la loro società.

Non occorre iscriversi: chi riceve voti entra automaticamente nella graduatoria.

Come si vota?

Ogni lunedì e giovedì viene pubblicato su Notizia Oggi un coupon sul quale si può scrivere nome e cognome dello sportivo preferito, nonché la società locale in cui è tesserato.

I tagliandi compilati vanno poi lasciati nella redazione del nostro giornale oppure in una delle urne già collocate in una dozzina di bar della zona (sotto c’è l’elenco).

Ogni settimana verranno raccolti i coupon e sarà stilata una classifica aggiornata, così si potrà seguire l’andamento del nostro gioco.

Dove lasciare i coupon compilati?

Un’urna è nella redazione di Notizia Oggi (piazza Mazzini 25, Borgosesia). Le altre sono in questi locali:

Borgosesia: Stop and go” (in regione Cesolo)

Quarona: bar “Loopy’s”

Varallo: “Caffè centrale” e il “Cortiletto”

Serravalle: “Piccolo caffè”.

Grignasco: “Bluemarine”

Gattinara: “Fermata 17” e tabaccheria “La torre”

Roasio: “Bar dello sport”

Romagnano: “L’altro caffè” (bar Bennet)

Pray: “bar Cristina”

Trivero: “Teo’s cafè (palasport di Ponzone) e “Al centro”