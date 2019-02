Temperature in calo nel fine settimana: l’aria fredda proveniente da nord-est si farà sentire soprattutto nel Meridione, ma influnza anche il Nord Italia.

Temperature in calo: nel fine settimana qualche grado di meno

Sarà un fine settimane all’insegna di temperature decisamente più invernali che primaverili. L’area fredda in arrivo da nord-est si farà in parte sentire anche nelle nostre zone del Piemonte, abbassando di qualche grado la colonnina del mercurio. “E’ ormai alle porte la breve ma intensa ondata di freddo che dalla Russia dopo aver dilagato sui Balcani interesserà anche l’Italia, in particolare il Centro-sud”: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

La prossima settimana si affaccia di nuovo la primavera

Ma la prossima settimana infatti l’anticiclone riporterà stabilità ovunque chiudendo nuovamente i rubinetti del freddo. Le temperature torneranno così a salire sensibilmente, in particolare al Nord e Toscana. Non si intravede all’orizzone né pioggia, né tanto meno neve.