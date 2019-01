Tiramani difende il Tg2: «Se il Pd attacca siamo nella direzione giusta»

Tiramani difende il Tg2 dopo gli attacchi del Partito Democratico.

“La sinistra è ai minimi termini e lo dimostra anche la “sparata” del deputato del Pd Anzaldi che definisce “leghista” il Tg2 a guida del direttore Gennaro Sangiuliano. Nel tentativo, maldestro per non dire patetico, di difendere i sindaci colleghi di partito dallo scivolone di protesta contro il decreto Sicurezza, si appella alla presunta faziosità di un telegiornale che dopo anni di gestione a marchio della sinistra offre ai telespettatori un servizio di qualità in termini di informazione ed approfondimento e che per questo ha visto aumentare significatamene gli ascolti. Bene così, se il Pd attacca un telegiornale Rai vuol dire che finalmente siamo nella direzione giusta anche per quanto riguarda il servizio radiotelevisivo pubblico. Al direttore Sangiuliano ed a tutti i giornalisti e collaboratori dei Tg2 vanno i miei ringraziamenti e l’auguro di buon proseguimento”. Lo dichiara in una nota il deputato Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai.