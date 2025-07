A Borgosesia, venerdì 18 luglio, il meteo promette una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con temperature che raggiungeranno una massima di circa 29°C, percepita fino a 31°C nelle ore pomeridiane. Non sono attese precipitazioni significative, mantenendo il cielo limpido e ideale per attività all’aperto.

Temperature e vento durante la giornata

Al mattino presto, la temperatura minima sarà di circa 17°C, percepita esattamente uguale, con venti leggeri provenienti da Nord a circa 8 km/h. Nel pomeriggio, il vento cambierà direzione provenendo da Sud-Est, mantenendo una velocità moderata di circa 9 km/h. Alla sera, temperatura ancora gradevole sui 25°C e venti da Nord-Nord-Ovest intorno agli 11 km/h.

Umidità e quota dello zero termico

L’umidità media durante il giorno si manterrà intorno al 53%, salendo leggermente in serata fino al 75%. La quota dello zero termico è prevista stabile intorno ai 4200 metri per tutta la giornata.

Tendenza meteo per il weekend

Sabato 19 luglio: possibile instabilità serale

Sabato inizierà con sole e temperature gradevoli, ma dal pomeriggio il cielo potrebbe diventare parzialmente nuvoloso, portando possibili temporali serali con accumuli fino a 7,2 mm di pioggia.

Domenica e lunedì: alternanza di sole e temporali

Domenica sarà ancora prevalentemente soleggiata, ma attenzione a un possibile temporale serale. Lunedì aumenterà l’instabilità, con rischio più elevato di precipitazioni importanti fino a 16,7 mm.

