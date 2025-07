Schianto davanti al municipio di Boca, grave una pensionata. Probabile che ci sia un malore all’origine dell’incidente che ha coinvolto una 74enne.

Schianto davanti al municipio di Boca, grave una pensionata

C’è probabilmente un malore all’origine dell‘incidente avvenuto la scorsa settimana a Boca. Una pensionata è andata a schiantarsi con l’auto contro un muro ed è stata ricoverata poi in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara.

Protagonista dell’incidente è stata una donna di 74 anni, che a bordo della sua Fiat 500 è andata a schiantarsi contro il muro di una abitazione privata. Il sinistro è avvenuto proprio nella zona vicina al municipio. Ed è stata la polizia locale a intervenire per prima sul posto allertando poi i soccorsi.

Ricoverata in codice rosso

L’impatto è stato violento e, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato causato da un malore improvviso. A una prima ipotesi, non pare infatti che la donna abbia tentato alcuna manovra, né alcuna frenata per evitare l’impatto.

Subito soccorsa, per la gravità delle condizioni è stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara dove è giunta in codice rosso.

