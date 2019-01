Varallese dal Papa: Julini consegna appello per la Palestina

Varallese dal Papa: il consigliere nazionale di Pax Christi Norberto Julini consegna un appello per il popolo palestinese.

Varallese dal Papa: Julini a tu per tu con Francesco

Incontro a tu per tu tra i varallese Norberto Julini e papa Francesco. Julini ha avuto udienza a nome della campagna “Ponti e non Muri” e in quanto consigliere nazionale di Pax Christi. E ha consegnato una copia dell’appello Kairos Palestina , “Un momento di verità dal cuore delle sofferenze dei palestinesi”. «Caro Papa Francesco – ha detto il varallese – noi portiamo ogni anno pellegrini ad incontrare le persone che abitano laggiù e che esercitano la non violenza come stile di una politica per la pace. Dopo aver visto, noi torniamo e parliamo e denunciamo le violazioni dei diritti chiamando per nome i responsabili. Ma la verità stenta ad emergere fra narrazioni perverse dove il nome di Dio viene nominato invano».