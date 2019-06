Varallo don Alessandro celebra la sua prima messa in Collegiata | LE FOTO

Varallo don Alessandro Ghidoni fa il suo ingresso in Collegiata: dopo la partecipazione al concerto, la prima messa.

Varallo don Alessandro in Collegiata

Don Alessandro Ghidoni ha ricevuto il benvenuto in Collegiata. Sabato il giovane varallese, che poche ore prima nella cattedrale di Novara era stato ordinato sacerdote, ha preso parte alla serata di riflessioni musicali, dal titolo “Notte luminosa dell’anima”, a cura del coro polifonico “Cantores Mundi”, diretto da Mara Colombo. Il concerto è stato anche l’occasione per inaugurare il restauro della “Cappella dell’Angelo Custode”. A rendere possibile i lavori sono stati l’avvocato Marco De Luca e il dottor Dante Razzano che hanno sovvenzionato il restauro e il nuovo impianto di illuminazione della cappella. Al neo sacerdote è poi spettato il compito di benedire la cappella appena restaurata.

La prima messa

La comunità parrocchiale ha manifestato lo stesso entusiasmo domenica pomeriggio in occasione della prima messa celebrata da don Alessandro Ghidoni che ha visto la partecipazione di un grande pubblico. In seguito il neo sacerdote ha celebrato la messa nella chiesa di San Giacomo in occasione delle celebrazioni per la “Santissima Trinità”.