Varallo trovato gestore per l’ex Pittu Cupal

«L’intenzione di trovare al più presto un nuovo gestore è andata a buon fine – commenta il vice sindaco Pietro Bondetti -. A prendere in mano l’albergo sono due persone di Gattinara, che già lavorano nel settore e che hanno maturato esperienza nella gestione di strutture ricettive in alta montagna. Siamo molto contenti che la locanda possa riaprire, probabilmente in primavera. In ogni località e soprattutto in un paesino come Sabbia è importante che ci sia un luogo dove ritrovarsi, scambiare due chiacchiere, un luogo che possa servire anche come sede per riunioni, eventi pubblici». E in vista della riapertura il Comune ha lanciato un’indagine di mercato per individuare venditori di attrezzature usate da cucina e da bar in buono stato e adeguate alle caratteristiche dell’immobile. «Chi fosse interessato – spiega Bondetti – può presentare un’offerta entro le 12 di lunedì prossimo, 18 febbraio».