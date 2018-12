Anziani intossicati dal monossido a Divignano.

Domenica la squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Divignano in via Vittorio Veneto verso le 8 per un soccorso persone. Il personale arrivato in posto ha rilevato una fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia posizionata all’interno dell’abitazione. I due anziani intossicati soccorsi dal personale sanitario sono stati trasportati all’ospedale di Novara per i controlli del caso. L’impianto di adduzione del gas è stato messo in sicurezza.