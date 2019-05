Auto contro muro a Pray: intervento dei carabinieri per un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Auto contro muro a Pray, forse per l’asfalto scivoloso

Intrevento dei carabinieri l’altro giorno a Pray, dove un’auto è finita contro un muro. All’origne dell’incidente potrebbe esserci l’asfalto ancora scivoloso per le recenti piogge, oppure una disattenzione del conducente. Per fortuna non sono state coinvolte altre auto.

Per quanto riguarda l’incidente di Pray, a subire danni solo la Ford Fiesta dell’uomo, che è rimasto pressoché illeso. I carabinieri hanno provveduto ai rilievi del caso.

Foto d’archivio