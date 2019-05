Auto finisce nei campi, intervento dei vigili del fuoco ieri sera.

Iera sera intorno alle 19.20 sulla strada provinciale 11 (tra Novara e Vercelli) al chilometro 38 è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura Lancia Phedra, la quale è uscita di strada autonomamente rovinando nel campo adiacente la sede stradale. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli, distaccamento di Livorno, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e si sono accertati, insieme al personale sanitario, delle condizioni degli occupanti. Fortunatamente solo un grosso spavento e qualche contusione per tutte e quattro le persone, tra cui un 80enne, trasportate. Nessuno ha dovuto ricorrere al trasporto al pronto soccorso. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri della stazione di Cigliano che hanno garantito la circolazione a senso unico alternato per tutta la durata delle operazioni di soccorso e recupero del veicolo..