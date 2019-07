Auto in fiamme ieri sulla rampa della A4. Intervento dei vigili del fuoco al casello di Novara Est.

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di ieri, giovedì 18 luglio, sulla rampa di uscita al casello di Novara Est. Un’auto aveva preso fuoco mentre si apprestava a raggiungere la barriera per il pagamento del pedaggio. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare e a uscire senza danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

