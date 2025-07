Operaio muore travolto da due carrelli di mattoni. Incidente in una fornace, la vittima aveva 61 anni. E’ rimasto schiacciato all’altezza del bacino.

Operaio muore travolto da due carrelli di mattoni

Ancora una tragedia sul lavoro in Piemonte. Nella mattinata di ieri, mercoledì 16 luglio, un grave incidente si è verificato alla Fornace Calandra di Ottiglio, in provincia di Alessandria. A perdere la vita è stato Marco Merlin, 61 anni, travolto e schiacciato all’altezza del bacino da due carrelli carichi di mattoni.

A lanciare l’allarme è stato un collega che lo ha trovato privo di sensi all’interno dell’impianto. Immediato l’intervento dei carabinieri di Ottiglio, dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo in condizioni gravissime all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove è stato ricoverato in codice rosso e in pericolo di vita. Purtroppo, nel pomeriggio, è arrivata la notizia del decesso.

Sul posto è intervenuto anche il personale dello Spresal dell’ASL per accertare le circostanze dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La protesta dei sindacati

Non si è fatta attendere la reazione dei sindacati. In una nota congiunta, Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl di Alessandria hanno espresso «vicinanza alla famiglia» e duramente criticato la situazione generale:

«Siamo stufi, amareggiati e anche molto arrabbiati – scrivono –. Si tratta dell’ennesimo infortunio mortale nella nostra provincia. Nonostante le richieste ai governi e alle istituzioni, il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è ancora considerato una priorità. In un Paese dove si contano tre morti al giorno sul lavoro, questo non è più accettabile».

Le indagini sono ora affidate agli organi competenti, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

