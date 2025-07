Grande serata all’Alpàa, 20mila persone con “The Kolors”. LE FOTO

Grande serata all’Alpàa, 20mila persone con “The Kolors”. Già nel pomeriggio fan in attesa per il concerto del trio napoletano.

Avevano già fatto il tutto esaurito nel 2018, e anche quest’anno c’è stato il pienone. Che fossero uno dei gruppi di punta di tutta l’edizione si sapeva, tant’è che nella giornata di ieri, mercoledì 16 luglio, era in programma l’unica corsa infrasettimanale del bus navetta (oltre ovviamente a quelle di sabato e domenica). E il trio napoletano non ha deluso le attese, riempiendo la piazza e portando in città migliaia di fan, molti dei quali in attesa già dal pomeriggio.

Il vice sindaco: serata memorabile

A commentare l’evento è il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta: «Una serata memorabile, con più di 20 mila persone a Varallo distribuite su tutta la città. Le attività hanno lavorato tantissimo, la Piazza del gusto e le Pro loco hanno fatto il tutto esaurito. E in piazza con il concerto dei The Kolors abbiamo assistito a una delle serate più memorabili degli ultimi anni che accresce l’immagine di Varallo a della Valsesia».

«È bellissimo sentire i complimenti delle persone l’incoraggiamento a non mollare e a mettersi sempre in gioco, offrendo al pubblico una città bellissima e meravigliosa con le sue bellezze fatte di arte cultura artigianato commercio associazionismo e tanto altro. Un infinito grazie ai ragazzi dell’organizzazione che si sono messi in gioco con grande voglia di fare e al presidente Gianni Iacolino per le responsabilità che ogni sera si assume. Varallo è anche Alpaa e per i 50 anni che arriveranno nel 2026 tant’è sono le novità che ci aspetteranno insieme alla certezza … che si farà».

Il Summer Tour in piazza

Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) hanno portato in piazza Vittorio il loro Summer Tour 2025, regalando una serata piene di energia e di emozioni a fan di ogni età. Hanno cantato e suonato i loro brani più famosi, coinvolgendo il pubblico che volentieri li ha accompagnati cantando con loro.

Qui alcune immagini della serata e del pomeriggio, realizzate da Sara De Dominici ed Elisabetta Zeccara.

Questa sera la musica anni Novanta

Nella serata di oggi, giovedì 17 luglio, i protaconisti daranno gli anni Novanta: per chi li ha vissuti, una piacevole occasione per rinverdire il passato; per chi non li ha vissuti, una bella opportunità per appassionarsi a brani e artisti che hanno fatto la storia della musica.

Dalle 21.30, la piazza della città si trasformerà in un gigantesco party a cielo aperto. Non un semplice concerto, ma uno spettacolo immersivo e gratuito che fonde musica, scenografie spettacolari, animazione e spettacolo dal vivo. Sul palco, il meglio della dance anni Novanta. Un viaggio sonoro pensato per far ballare tutti, dai nostalgici che hanno vissuto quel decennio, fino a chi l’ha scoperto solo oggi attraverso i social.

Per il programma completo cliccare QUI.

