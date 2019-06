Ciclista diciottenne grave dopo lo scontro con l’auto

Ciclista diciottenne grave in ospedale dopo lo scontro con l’auto.

Ciclista diciottenne in ospedale

Ha appena 18 anni il ciclista che ieri nel tardo pomeriggio ha avuto un incidnete sulla strada provinciale 11 a Vercelli, verso il bivio per Montonero. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti. Il ragazzo era in sella a una mountain bike e stava percorrendo la strada che è anche piuttosto stretta in quel punto, stando alle prime testimonianze avrebbe fatto una manovra improvvisa. E la Opel Astra che lo seguiva , guidata da un novarese, lo ha toccato facendolo cadere. Appena qualche giorno fa a Valdilana si era verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un ciclista.