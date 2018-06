Decapitato dalla macchina spaccalegna: incredibile suicidio ieri nel Torinese, dove un 73enne si è tolto la vita utilizzando un apparecchio elettrico usato per dividere i tronchi.

Dramma a Moncalieri, nel Torinese, dove un uomo si è tolto la vita in un modo incredibile: facendosi decapitare da una macchina spaccalegna. Protagonista è un uomo di 73 anni. Si è recato nel capanno degli attrezzi dopo aver lasciato un biglietto di addio ai familiari. Poi ha preparato lo spaccalegna elettrico, macchinario che utilizza un cuneo di ferro che si spinge contro una base per dividere il tronco in due. L’uomo ha deciso di farla finita facendosi tagliare il collo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo dalla macchina. L’uomo soffriva da tempo di depressione.