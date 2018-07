Donna nella valigia, ora si indaga il compagno

Donna nella valigia ritrovata ad Alice Castello, c’è un indagato.

Donna nella valigia, svolta nelle indagini

Il cadavere era stato trovato in una valigia nel novembre 2017 vicino ad Alice Castello, nei boschi. Successivamente si era scoperto che apparteneva a Franca Musso 54 anni che era scomparsa da Tronzano dove risiedeva. I Carabinieri di Vercelli hanno infatti indagato in stato di libertà per l’occultamento del corpo un uomo, residente in provincia, con il quale la vittima si frequentava negli ultimi mesi di vita.

Si parla al momento solo di occultamento di cadavere. I laboriosi accertamenti scientifici sui resti, infatti, dovranno chiarire se la morte di Franca Musso sia riconducibile o meno ad un atto delittuoso.

Sono tuttora in corso ulteriori analisi tecnico – autoptiche al fine di stabilire le esatte cause del decesso. Le ulteriori indagini dovranno anche chiarire le motivazioni del gesto.