Turisti presi a botte da un gruppo di studenti in un rifugio sopra Alagna. Un complimento di troppo alle ragazze, e un gruppetto di abruzzesi si è scagliato contro quattro polacchi.

Turisti presi a botte da un gruppo di studenti in un rifugio sopra Alagna

Si è conclusa l’attività d’indagine sulla violenta rissa scoppiata nelle scorse settimane in un rifugio in quota sopra Alagna Valsesia. I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili: si tratta di tre studenti di una scuola superiore di Pescara, in trasferta sulle Alpi per una vacanza.

Secondo la ricostruzione ufficiale, all’origine dello scontro ci sarebbe un mix di abuso di alcol e provocazioni. I tre giovani abruzzesi si sarebbero scagliati contro quattro turisti di nazionalità polacca presenti nella struttura.

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Qualche complimento di troppo alle ragazze

Come accennato, si tratta di un episodio che risale a qualcghe settimana fa. Il pretesto sarebbe nato da alcuni complimenti di troppo, forse approcci rivolti dai turisti stranieri alle studentesse del gruppo pescarese, loro compagne di classe. La situazione è poi degenerata quando i polacchi avrebbero iniziato a scattare fotografie non gradite alle ragazze, facendo precipitare gli eventi.

A quel punto i tre studenti sarebbero passati alle vie di fatto, dando origine alla rissa. Ad avere la peggio uno dei turisti polacchi, che ha dovuto ricorrere alle cure dei medici in servizio sulle piste. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di individuare i presunti responsabili, sui quali ora si concentrano le valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Foto d’archivio

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