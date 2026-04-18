Ambulanza si ribalta sull’A26: paziente sbalzato, è gravissimo. Un 51enne è stato trasportato in codice rosso in rianimazione con l’elisoccorso.

Ambulanza si ribalta sull’A26: paziente sbalzato, è gravissimo

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, lungo l’autostrada A26, all’altezza del chilometro 186 nei pressi di Stresa. Per cause ancora in fase di accertamento, un’ambulanza si è ribaltata mentre era in marcia, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare un massiccio intervento dei soccorsi, vista la natura del mezzo coinvolto. Lo riporta il Corriere di Novara.

A bordo dell’ambulanza si trovavano tre persone, tra cui il paziente trasportato, un uomo di 51 anni. Nell’impatto, particolarmente violento, il paziente è stato sbalzato fuori dal mezzo, riportando gravi traumi e diverse fratture. Soccorso sul posto dal personale sanitario, è stato successivamente trasferito in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Varese, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

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Altri due feriti

Feriti anche gli altri due occupanti del mezzo di soccorso. Le loro condizioni, fortunatamente, sono apparse meno preoccupanti: uno è stato classificato in codice giallo, mentre l’altro ha riportato lesioni lievi ed è stato assistito in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, insieme alle forze dell’ordine e al personale autostradale, per gestire l’emergenza, mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi necessari. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del ribaltamento e individuare le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’ambulanza.

Foto da Facebook

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