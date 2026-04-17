Borgosesia in lutto per la scomparsa di Maria Bono, aveva 55 anni. Il funerale è stato celebrato nel fine settimana nella chiesa parrocchiale.

Borgosesia in lutto per la scomparsa di Maria Bono, aveva 55 anni

Cordoglio a Borgosesia per la scomparsa di Maria Bono, venuta a mancare all’età di appena 55 anni a seguito di una malattia. La donna ha cessato di vivere nell’hospice Edo Tempia di Gattinara. A darne il triste annuncio sono il marito Giovanni, insieme ai figli Francesco, Stefano e Mattia, la mamma Maria, la sorella Paola, il fratello Sandro e i familiari tutti.

La notizia ha suscitato particolare commozione in città anche per il legame della famiglia con il tessuto commerciale locale. La madre della 55enne, infatti, è stata per anni un volto noto in centro, dove ha gestito una storica merceria in via Roma, punto di riferimento per generazioni di borgosesiani fino alla chiusura avvenuta alla fine del 2019.

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Il funerale celebrato in chiasa parrocchiale

I funerali sono stati celebrati saato scorso nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, mentre il rosario era stato recitato la sera precedente nella chiesa di Sant’Antonio. Dopo la funzione religiosa, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio di Tricate.

Una scomparsa che lascia un segno profondo nella comunità, stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

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