Schianto sulla provinciale: muore motociclista 65enne. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in un fossato a lato della carreggiata.

Schianto sulla provinciale: muore motociclista 65enne

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile, lungo la strada provinciale 185 che collega Ovada ad Alessandria. L’incidente si è verificato nel tratto al confine tra i Comuni di Predosa e Capriata d’Orba, nelle vicinanze dello stabilimento Mondelez Italia.

A perdere la vita è stato un uomo di 65 anni, motociclista, rinvenuto senza vita in un fossato a lato della carreggiata. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe residente in un comune dell’Emilia-Romagna.

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L’ntervento dei soccorritori

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Capriata d’Orba e l’elisoccorso del 118. Presenti anche i volontari della Protezione civile di Predosa, con la sindaca Maura Pastorino impegnata nella gestione del traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

La circolazione ha subito rallentamenti e temporanee chiusure nel tratto interessato. La viabilità dalla rotatoria sud di Predosa in direzione Capriata è stata ripristinata soltanto nel tardo pomeriggio. Restano da chiarire le cause dell’incidente.

Foto d’archivio

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