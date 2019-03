Escursionisti dispersi: i soccorritori al lavoro

Escursionisti dispersi nel parco nazionale della Val Grande: le ricerche sono in corso.

Escursionisti dispersi

Due escursionisti, di 30 e 35 anni, originari della provincia di Varese, risultano dispersi da ieri. Si erano avventurati nel parco della Val Grande, salendo nelle valli sopra Verbania. Partiti in mattinata, avrebbero dovuto rientrare entro la giornata, invece in serata non erano ancora tornati. Da qui l’allarme lanciato dai familiari.

L’auto

La loro auto è stata ritrovata nel paese di Cicogna. Sulle loro tracce ci sono la Decima Delegazione Valdossola, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. I ricercatori si stanno avvalendo anche degli elicotteri.

In Val Vigezzo è rimasto invece disperso un cercatore di funghi.