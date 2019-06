Falsi tecnici e vigili, il Comune di Maggiora mette in allerta

Il Comune di Maggiora ha emesso un avviso in cui avvisa i cittadini a diffidare di persone che si presentano alla porta come tecnici o incaricati del Comune. Nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi simili di persone che chiedono di entrare in casa con una scusa. Nesusno è stato inviato dal Comune. Le truffe dei falsi addetti sono sempre più frequenti.