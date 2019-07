Francesco Cassardo, segnali di ripresa dopo la caduta per il giovane medico

Francesco Cassardo, segnali di ripresa dopo la caduta in Pakistan.

Francesco Cassardo, la situazione

Il giovane medico originario di Mosso dopo la brutta caduta sulle montagne del Pakistan di sabato, ora si trova all’ospedale di Islamabad. Sul suo canale social si legge: «La situazione clinica continuerà ad essere monitorata in Pakistan, fino a quando i medici non riterranno possibile il trasferimento in Italia. La vicinanza dei genitori, che gli hanno portato i vostri tanti messaggi, darà a Francesco ancora più forza».