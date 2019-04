Genitori separati non si parlano: la figlia al rave a loro insaputa

Genitori separati non si parlano: la figlia ha pensato bene di approfittarne per recarsi da sola a un rave in Toscana.

Genitori separati non si parlano

I suoi genitori, separati, non si parlano. E la figlia, di 15 anni, ne ha approfittato per andare a un rave in Toscana. A raccontare la vicenda, avvenuta nel Biellese durante le vacanze di Pasqua, la Nuova Provincia di Biella. Quando parlava con il padre, la ragazza sosteneva di essere con la madre e viceversa.

La scoperta

A un certo punto, però, la mamma, non riuscendo a contattare la figlia, ha chiamato l’ex marito. Così è emerso che la giovane non era con nessuno di loro due. I genitori si sono quindi rivolti ai Carabinieri, che hanno rintracciato la ragazza nella zona del basso Piemonte.