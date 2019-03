Incassa pensione del vicino morto: denunciato

Incassa pensione del vicino di casa morto da 23 anni.

Incassa la pensione del vicino defunto per 23 anni

La Guardia di Finanza di Varese ha concluso le indagini nei confronti di una signora residente in un piccolo comune a pochi chilometri dal capoluogo, la quale, a partire dal 1994 e fino al 2017, ha riscosso la pensione di vecchiaia e la rendita INAIL del defunto avente diritto per l’ammontare complessivo di circa 370.000 euro. Le indagini, scaturite a fronte di una segnalazione della direzione territoriale dell’Inail di Varese, hanno consentito di acclarare che il titolare era legato da tempo alla signora da un rapporto di conoscenza e fiducia, tanto da delegarla a pieno titolo al ritiro delle somme spettanti. Purtroppo, a causa di un difetto di comunicazione tra il comune di residenza e gli Enti pagatori, tenuto conto che nel 1994 non era ancora attiva la procedura informatizzata, quest’ultimi, all’oscuro dell’avvenuto decesso del beneficiario, avevano continuato ad accreditare fino ad ottobre del 2017 la somma spettante.