Incendio a Gozzano nei boschi della Bellaria. Attive le squadre Aib.

La zona del Cusio continua ad essere interessata da incendi. Un paio di settimane fa erano state le alture sopra il lago d’Orta ad andare in fiamme, tanto da richiedere l’intervento del Canadair. Oggi pomeriggio, venerdì 15 marzo, il bosco è tornato a bruciare. Questa volta è stata interessata la zona di Bellaria nel Comune di Gozzano. Sono attivi i vigili del fuoco e le squadre Aib. Si attende l’intervento del Canadair per spegnere le fiamme a monte. Come in altri casi si pensa a un incendio doloso.