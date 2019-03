Incendio ripartito nella notte, a fuoco la montagna di Sostegno

Incendio ripartito nella notte, la montagna di Sostegno a fuoco.

Incendio ripartito, non c’è pace

Nonostante l’intervento dei Canadair e degli elicotteri anche per tutta la giornata di ieri non accenna a diminuire il fronte di fuoco che sta devastando la zona tra Bornate e Sostegno. Messo in sicurezza il santuario di Sant’Emiliano grazie al lavoro dell’Aib, ma le fiamme proseguono. Nella notte ancora il bagliore dell’incendio ha illuminato la montagna. Le operazioni proseguiranno oggi sempre con l’azione di Canadair ed elicotteri. Ormai il bilancio è drammatico, ettari di bosco e vegetazione completamente bruciata.