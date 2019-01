Incidente Serravalle: auto finisce contro furgone mentre fa manovra per immettersi sulla corsia. Solo danni ai veicoli.

Incidente Serravalle: auto contro furgone in località Naula

Impatto tra un’auto e un furgoncino in regione Naula a Serravalle. Il fatto è accaduto qualche giorno fa: il conducente dell’auto, un uomo di Civiasco, stava per immettersi nella corsia in direzione di Serravalle, dopo essersi accostato a lato strada nei pressi del bar. Pare però che non abbia visto il furgoncino bianco che nel frattempo stava sopraggiungendo. Con l’impatto, il Doblò è andato a sbattere contro il marciapiede forando una delle gomme anteriori e danneggiando il cerchione. Quella zona, poco più avanti, fu teatro di un altro incidente nel mese di ottobre.

Danni solo agli automezzi

La circolazione è stata temporaneamente deviata sul lato destro della carreggiata per consentire agli agenti della polizia municipale di fare i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varallo. I due conducenti non hanno riportato gravi ferite, ma grande è stato lo spavento per entrambi.