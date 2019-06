Lacrime a Crevacuore per la morte della piccola Asia, due anni

Lacrime a Crevacuore per la morte della piccola Asia, di due anni. E’ stata investita un ApeCar davanti a casa.

Lacrime a Crevacuore

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 in via Garibaldi. La piccola stava giocando, poi all’improvviso ha attraversato la strada ed è stata travolta dall’ApeCar che sta sopraggiungendo a velocità moderata. La bimba si chiamata Asia Smouni, avrebbe compiuto tre anni tra pochi mesi e abitava con la famiglia a Crevacuore. L’investitore è un 81enne di Postua che ha provato a frenare per evitarla, senza riuscirci. Inutile la corsa in ospedale a Borgosesia, il cuoricino della bimba non ha più ripreso a battere.