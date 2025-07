Romagnano, musica assordante alle 4 del mattino. E’ accaduto domenica: proteste e segnalazioni da parte di numerosi residenti.

Romagnano, musica assordante alle 4 del mattino

La protesta è partita sui social: «È dalle 4 (o forse addirittura prima) che c’è qualcuno che tiene musica ad altissimo volume, noncurante del fatto che magari a quell’ora la gente dormiva o ci provava. Ad ogni modo va avanti tutt’ora ‘sto strazio di musica… Grazie e che il karma sia con voi».

E’ il commento postato da un utente di Romagnano poco dopo le 8 della mattinata di domenica. Non è certo una novità che in qualche centro c’è chi prolunghi la serata di musica ben oltre la mezzanotte. Ma qui addirittura il frastuono è partito alle 4 ed è proseguito per ore.

LEGGI ANCHE: Rende omaggio a Tina Turner con lo stereo a tutto volume alle 6 di mattina

Numerose segnalazioni

E non si è trattato certamente né di un brutto sogno dell’utente che ha postato la sua protesta, e nemmeno di un problema circoscritto. Numerosi infatti i residenti che gli hanno fatto eco confermando non solo il disturbo, ma anche il fatto che la musica fosse a volume abbastanza alto da farsi sentire in mezzo paese.

Da via Pizzorno a via Torelli a via Garibaldi e altre zone, in tanti confermano il disturbo. «Io stamattina ho girato mezza Romagnano a piedi – scrive una utente – e si sentiva in ogni dove. Anche al Sesia, giuro! Non sono riuscita a capire da dove arrivasse sinceramente…» Tutti concordi che tutto è iniziato alle 4 del mattino. C’è chi ha pensato a qualche sagra, ma ovviamente a quell’ora è già tutto chiuso. C’è invece chi ha parlato di un gruppo di ragazzini con impianto portatile. Si vedrà nei prossimi giorni se si riuscirà a individuare gli ignoti fracassoni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook