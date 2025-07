Monte Rosa, soccorso in alta quota: recuperati tre alpinisti sulla Cresta del Soldato. La cordata era rimasta bloccata a causa delle condizioni meteo proibitive.

Monte Rosa, soccorso in alta quota: recuperati tre alpinisti sulla Cresta del Soldato

Complessa operazione di soccorso sul Monte Rosa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio. In particolare, il teatro dell’intervento è stata la zona della Cresta del Soldato, itinerario alpinistico che conduce alla Punta Giordani (4046 metri). Intorno alle 16.30 una cordata in difficoltà ha lanciato un allarme a causa delle condizioni meteorologiche avverse: vento forte, nebbia e temperature rigide. Fortunatamente i tre alpinisti erano illesi, ma impossibilitati a proseguire.

Allertato dalla centrale operativa, il Soccorso alpino e speleologico piemontese, già presente in zona, ha subito segnalato l’impossibilità di un intervento aereo per via della scarsa visibilità e delle forti turbolenze. In parallelo è stato contattato il versante svizzero, ma anche Air Zermatt ha dovuto rinunciare al volo per maltempo.

Partono le squadre di soccorritori

Nel frattempo, una squadra del Soccorso alpino piemontese e del Soccorso alpino della Guardia di finanza è partita da Alagna Valsesia utilizzando gli impianti di risalita, eccezionalmente riaperti, per avvicinarsi il più possibile al luogo dell’emergenza. Altre squadre di soccorso, provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta, si sono attivate dai rifugi Città di Mantova e Capanna Gnifetti.

Un primo tentativo di avvicinamento aereo è stato effettuato intorno alle 17.15 dall’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, ma senza esito. Decisivo si è rivelato il mantenimento del contatto telefonico con gli alpinisti, che hanno seguito con calma e lucidità le indicazioni della centrale.

Recuperati dall’elicottero svizzero

Il miglioramento delle condizioni meteo verso le 19.30 ha permesso infine all’elisoccorso valdostano di intervenire, depositando una squadra di soccorritori poco a valle del gruppo bloccato. Intorno alle 20.45 l’elicottero ha completato il recupero degli alpinisti e dei soccorritori, trasportandoli in sicurezza a valle.

Il successo dell’operazione è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Soccorso alpino piemontese, la Guardia di finanza, il personale dei rifugi, l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e quello valdostano.

