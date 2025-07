Borgosesia, già conclusa la prima parte dei lavori in via Duca d’Aosta. Steso l’asfalto, è stata riaperta la viabilità tra il condominio San Diego e la rotonda che immette verso piazzale don Ravelli.

Borgosesia, già conclusa la prima parte dei lavori in via Duca d’Aosta

E’ già entrata nella seconda fase la riqualificazione di via Duca d’Aosta in centro a Borgosesia. E’ stato riaperto il tratto compreso tra il condominio San Diego e la rotonda verso piazzale don Ravelli. Quindi ora i lavori si concentrano ora nella parte “alta” della via, a raggiungere la rotonda all’incrocio tra via Sesone e via Marconi.

Avviato a metà giugno, l’intervento sta dunque procedendo bene. Nella prima parte è stato rimosso il porfido e sostituiti i tubi per la raccolta dell’acqua piovana con la creazione di tombini laterali a bocca di lupo per evitare quelli direttamente sulla strada che finiscono per deteriorare il fondo.

Si è quindi proceduto alla prima posa di asfalto e sono stati rifatti i marciapiedi in cubetti di porfido con cordoli laterali in pietra.

La seconda parte dei lavori

Ora lo stesso verrà realizzato nella restante parte della via: già venerdì è stato rimosso il fondo e da oggi si procederà al rinnovo della raccolta delle acque.

La viabilità si presenta ora bloccata nella parte alta: si sale regolarmente da piazza Cavour, e si svolta in piazzale don Ravelli per collegarsi con via Marconi; chi arriva da via Combattenti può scendere verso la piazza oppure proseguire in piazzale don Ravelli. Chiuso il solo tratto tra le due rotonde a lato della scuola media.

La prima parte dei lavori è proceduta spedita, con tempi più brevi di quanto preventivato: «Siamo in anticipo di tre settimane sul programma e questo porta a ritenere che entro fine mese tutta la via possa tornare transitabile – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Una volta completata la parte alta della via si dovrà solo chiudere il transito sull’intera strada. Questo consentirà di stendere il tappetino finale di asfalto, un’operazione che non richiederà più di due o tre giorni».

