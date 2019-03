Mamma incinta denuncia le violenze subite dal compagno, biellese arrestato

Mamma incinta ha denunciato il proprio compagno per le violenze subite. E’ stato arrestato.

Una donna biellese incinta sabato si è presentata in ospedale a Ponderano con la figlia piccola per farsi medicare dalle botte ricevute dal compagno. Subito è stata allertata la polizia che ha portato avanti le indagini raccogliendo la denuncia della donna. La squadra mobile ha arrestato M.S., un 50enne biellese. La donna con la figlia si trovano in una struttura protetta. Purtroppo episodi simili se ne trovano ancora troppo spesso tra le notizie di cronaca.