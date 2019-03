Muore dal dentista: la salma lasciata sul posto per ore

Muore dal dentista e il suo corpo senza vita rimane nella sala d’attesa per ore: una tragedia nella tragedia quella avvenuta a Biella.

Muore dal dentista

È una storia davvero triste quella raccontata da La Nuova Provincia di Biella. Martedì un uomo di 46 anni è stato colpito da un malore mentre era in attesa in uno studio dentistico di Biella. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’uomo se n’è andato davanti agli occhi del figlio, che l’aveva accompagnato.

La salma

Alla tragedia si aggiunge un altro dramma. Secondo La Nuova Provincia di Biella, infatti, la prima impresa di pompe funebri intervenuta sul posto non avrebbe recuperato la salma per timore di non essere pagata, a causa delle difficoltà economiche della famiglia. È intervenuto quindi il Comune per risolvere la delicata situazione.