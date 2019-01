Neonati morti, chiesto un secondo rinvio a giudizio.

Neonati morti a Biella

Indagini ancora aperte per il cedesso di un neonato nato nel 2017 in buone condizioni all’ospedale di Biella e poi trasportato in neonatologia a Novara dove morì. Per la piccola non ci sarebbe stato più nulla da fare, la procura della Repubblica di Biella invece ha aperto una indagine per omicidio colposo. Altri due casi di neonati morti avvenuti sempre a Biella sono stati archiviati.