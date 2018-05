Perde controllo dell’auto sulla superstrada. E’ accaduto questa mattina a Biella.

Sulla superstrada in direzione Cossato questa mattina un’auto è uscita di strada ribaltandosi tra le radure. Difficile stabilire le cause, probabilmente il manto stradale scivoloso ha provocato l’incidente. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo due persone che sono state trasportate in ospedale.

Sul posto anche la polizia.

Foto d’archivio