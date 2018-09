Pitbull azzannano a morte un pinscher

Pitbull azzannano un cagnolino dopo essere scappati dalla loro abitazione: è successo nel Biellese.

Pitbull azzannano un pinscher

Era il 23 agosto quando due cani di razza pitbull sono riusciti a evadere dall’area recintata dov’erano tenuti. Lo racconta La Nuova Provincia di Biella. Gli animali si sono dati alla fuga in un momento in cui la proprietaria era assente. I due cani hanno vagato per il paese per qualche tempo, poi sono riusciti a intrufolarsi nel giardino di una casa dove viveva un pinscher e l’hanno aggredito.

La morte del cane

Il cane più piccolo, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è deceduto in seguito alle ferite riportate. I Carabinieri hanno quindi denunciato la proprietaria dei due pitbull. Dovrà rispondere di omessa custodia, malgoverno e uccisione di animali.

Altri dettagli su La Nuova Provincia di Biella.

Immagine di repertorio