«Strage di alberi alla Balangera». La protesta di una famiglia di villeggianti. «Erano quasi tutti sani, non si capisce perché siano stati abbattuti, devastando un angolo di verde».

«Strage di alberi alla Balangera». La protesta di una famiglia di villeggianti

Da una famiglia di villeggianti riceviamo e pubblichiamo.

«Buongiorno da parte della famiglia Renali, volevamo esprimere un brutto pensiero e rammarico chiedendo a voi se vi sarà una risposta a questo scempio… Premesso che da anni frequentiamo la splendida Valsesia e i dintorni di Varallo, purtroppo due settimane fa ricominciando i nostri giri per la valle abbiamo notato uno scempio sul parcheggio di Balangera ex Igloo: i grandi alberi e fusti con cinque alberelli completamente tagliati.

Siamo già a conoscenza che quel parcheggio è un parcheggio pubblico a uso pubblico, e di questo non ci capacitiamo che il Comune abbia ordinato o lasciato devastare quel luogo rigoglioso di verde».

“Non si capisce il motivo”

«Abbiamo cercato le possibili motivazioni ma senza nessuna risposta: il terreno è solido non ci sono radici al di fuori. Inoltre, avendo un amico che si occupa del verde pubblico nel nostro Comune, abbiamo fatto visionare alcune foto dei tagli. E lui stesso, con un’azienda da 50 anni sul nostro territorio ci riferiva che forse su dieci, solo due alberi da quello che si vede erano malati, o marci se cosi si può dire.

Quindi il dubbio per noi è enorme: come è possibile tagliare cosi decine di alberi nella splendida Valsesia (che tra l’altro ha ospitato di recente la festa della floricoltura) per poi diventare forse una montagna di pellet? Riuscite voi a dar voce a questo rammarico e capire il perchè di tutto ciò? Attendiamo un riscontro».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook