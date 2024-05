Elezioni a Valdilana: ecco la lista di Franco Foglia Parrucin. Torna in campo un volto storico della politica locale con l’obiettivo di “ritessere” il Comune.

Elezioni a Valdilana: ecco la lista di Franco Foglia Parrucin

Per il voto di Valdilana torna in campo Franco Foglia Parrucin, personaggio che mastica politica dagli anni Ottanta e che si propone come candidato sindaco a capo della lista “Ritessiamo Valdilana”. Foglia Parrucin, da sempre militante nell’area di centrodestra, è stato per molti anni consigliere di opposizione, e per una legislatura vice sindaco quando era primo cittadino Clara Mello Rella.

La lista

E con lui in lista ci sarà anche Clara Mello Rella. Importante la presenza femminile con Lidia Villanova, Cristiana Calcinone, Maria Giovanna Alberti, oltre a un trio i giovani formato da Carolina Ojoli, Vittoria Castelli e Alice Fila.

Nel gruppo poi anche Maurizio Mancin di Crocemosso, Pier Luigi Tommasini, Bruno Lanfranchi, Mirko Lozia, Adriano Cavalli, Giuseppe Maggia, Mario Iacchini, Attilio Morelli e Davide Grosso.

Qui la lista di Mario Carli

Qui la lista di Roberto Costella

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook