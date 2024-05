Braccio incastrato nella cardatrice, operaia in codice rosso. Una 57enne ricoverata all’ospedale di Ponderano. Sul posto carabinieri e ispettori Spresal.

Braccio incastrato nella cardatrice, operaia in codice rosso

Stava effettuando operazioni di pulizia di un macchinario per la cardatura nell’azienda presso la quale lavora come operaia addetta ad analisi e campionatura quando il braccio le è stato ghermito dai rulli della macchina. Che poi è stata sequestrata da carabinieri e ispettori Spresal.

E’ accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 15 maggio, in un’azienda tessile di Mongrando, nel Biellese. Vittima dell’infortunio è una donna di 57 anni che è stata soccorsa dai colleghi di lavoro. Lo riporta Prima Biella.

LEGGI ANCHE: Riva Valdobbia, ragazzino si incastra il braccio nello scolo di una piscina

L’arrivo dei soccorritori

Sul posto il personale medico del 118, che ha trasportato l’operaia in codice rosso all’ospedale di Ponderano. Gravissime le lesioni riportate alla mano e al braccio destro. La donna non è tuttavia in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal che hanno effettuato le dovute verifiche. Pare che l’operaia, che risulta residente fuori regione, stesse effettuando operazioni di pulizia del macchinario, quando è accaduto l’incidente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook